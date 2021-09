1 Amici: Marcello Sacchetta lascia il talent

A distanza di poche ore dall’avvio della nuova edizione di Amici 21, nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire che Marcello Sacchetta non farà più parte dei professionisti della trasmissione. Il ballerino, con un lungo post su Instagram, ha comunicato ai suoi follower e fan del talent della decisione presa:

«Devo dirvi una cosa…

Oggi è un giorno importante, è la vigilia dell’inizio di un programma televisivo che veramente cambierà la vita a chi è stato selezionato dopo lunghi casting, ma questo lo sapete già, e sapete che ha cambiato la vita anche a me, che non ho avuto il privilegio di farlo come concorrente ma certamente l’onore di farlo da professionista, da conduttore della striscia quotidiana per 6 anni, da supporter per i ragazzi, da fratello maggiore, da coreografo, da tecnico casting, insomma rivestendo tantissimi ruoli che mi hanno fatto crescere tantissimo».

Si legge tra le righe del post pubblicato sul suo account ufficiale. Marcello Sacchetta ha poi voluto spendere due parole per Maria De Filippi:

«Tutto questo grazie a Maria che ha creduto in me concedendomi l’opportunità di farmi conoscere dal suo grande e immenso pubblico dandomi un volto, un’identità ma soprattutto gli strumenti affinché diventassi quello che sono diventato oggi sia per il programma che per voi, spingendomi sempre di più accrescendo il mio bagaglio e competenze. Non smetterò mai di ringraziarla, semmai spero un giorno di renderla orgogliosa dopo questa mia scelta… Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici».

