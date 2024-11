Ogni tanto in TV, sui vari programmi, parte una canzone che però non è ancora uscita. Il cantante? Marco Mengoni

Il nuovo singolo di Marco Mengoni che dovrebbe essere “Mandare tutto all’aria” sta facendo il giro delle TV con un estratto che parte all’improvviso. A quanto pare si tratta di una nuova campagna di marketing per questa canzone che deve ancora uscire.

Il marketing geniale di Marco Mengoni per annunciare il suo nuovo singolo

A quanto pare Marco Mengoni pubblicherà molto presto un nuovo singolo. Ma invece di pubblicizzarlo nel modo classico come cioè un annuncio o una piccola intro per il pre-save, il cantante e il suo staff hanno scelto un modo totalmente diverso e decisamente geniale.

In passato abbiamo visto cantanti fare marketing con flash mob per le città, con cartelloni pubblicitari particolari. Qualcuno si è messo immobile per strada facendosi fotografare senza proferire parola. Ma quello che fa Mengoni è un po’ diverso. Cosa? In pratica questo suo nuovo brano viene mandato in onda in maniera inaspettata in vari programmi TV.

Ieri è successo ad Amici durante la prova di improvvisazione per tre ballerini. E proprio Maria De Filippi ha detto loro che la canzone non potevano proprio conoscerla. Quindi si è capito che si trattava di un pezzo che doveva ancora uscire. Ma la voce di Marco Mengoni è stata super riconoscibile. I più attenti si sono anche accorti che sulla maglia della maestra Alessandra Celentano era riportata la scritta “Mandare tutto all’aria”. E ciò fa pensare che questo appunto sia il titolo del brano.

NON STO CAPENDO UN CAZZO MA MARCO MENGONI YOU'RE MASTERMIND.

THAT'S ICONIC pic.twitter.com/DlgIkGNqhY — Alessia🏹 (@AleManss8) November 24, 2024

Anche oggi abbiamo sentito un estratto del pezzo, questa volta sulla Rai e in particolare nel programma di Antonella Clerici “È Sempre Mezzogiorno”. Ma non solo TV in chiaro. Sì perché chi ha seguito il tennis si è accorto che il brano veniva mandato anche negli intervalli della Coppa Davis su SkySport.

letteralmente l'italia è una repubblica fondata su marco mengonipic.twitter.com/FxyMHDqTER — fab 🌙 heartstopper 🍂 (@scivolidinuovo_) November 25, 2024

Una trovata pubblicitaria del genere non si vedeva dal 2002 con Jovanotti quando la sua “Salvami” veniva mandata in qualsiasi programma TV e in qualsiasi fascia oraria.