In maniera totalmente diversa la colito, Giulia Valentina ha annunciato di essere diventata mamma e ha mostrato il compagno

Ex fidanzata di Fedez e nota influencer, Giulia Valentina ha partorito. Aveva dato notizia della gravidanza a luglio mostrando un bel pancione. E adesso il bebè è venuto al mondo. Grazie ad alcune foto pubblicate sui social, apprendiamo questa splendida notizia.

Nato il bambino della nota influencer Giulia Valentina

A luglio Giulia Valentina aveva dato notizia della sua gravidanza con un video molto divertente in cui parlava totalmente di altro. Poi improvvisamente aveva mostrato il pancione ricevendo tantissimi auguri. Il web la conosceva anche per essere stata fidanzata con Fedez. E l’ex moglie di lui, Chiara Ferragni, le aveva lasciato un dolce messaggio scrivendo un cuore rosso sotto al video.

LEGGI ANCHE: Fedez rivela quanto varrebbe oggi Muschio Selvaggio se non ci fossero stati i problemi

Adesso veniamo a sapere che qualche giorno fa il piccolo è venuto al mondo e lei lo ha annunciato poche ore fa pubblicando una bellissima foto mentre il compagno Filippo Bonini lascia la clinica con la culla. A questa si aggiungono altre foto di lei mentre era in clinica. E ha scritto: “Fatto”. Insomma, dopo l’annuncio della gravidanza, arriva un altro annuncio molto particolare per dare la notizia.

Giulia Valentina nel suo post e anche in quelli precedenti, non ha mai dichiarato il sesso del bambino. Ma il settimanale Chi lo ha rivelato in esclusiva. Stando a quanto riportato, si tratterebbe di una femmina. Sulla rivista si legge infatti: “Non aveva svelato sui social il sesso del bebè e ora possiamo dire che si tratta di una bimba!”. Però Deianira Marzano ha detto che sarebbe un maschio.

Poco importa se il bebè sia maschio o femmina, la cosa importante è che stia bene e che stia bene anche mamma Giulia. A tal proposito, facciamo a lei, al compagno e tutta la loro famiglia i nostri più sentita auguri per il nuovo arrivato e auguriamo loro tanta felicità.