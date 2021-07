1 La collana scelta dalla moglie di Verratti

Festeggiamenti da sogno quelli che si sono tenuti il 15 luglio al municipio di Neuilly (comune a nord di Parigi) e che hanno visto unirsi in matrimonio il Campione d’Europa della Nazionale, Marco Verratti e Jessica Aidi. Per la cerimonia. con rito civile la bellissima modella francese ha indossato un tailleur bianco. Ad incuriosire e attirare l’attenzione è stata però la vistosa collana scelta come accessorio.

Un prezioso girocollo che non passa inosservato e che Jessica ha mostrato più volte nelle storie di Instagram. Proprio la moglie di Marco Verratti ha condiviso tra le storie un post dove ha svelato alcuni dettagli del gioiello scelto per questo giorno così importante. Il brand che ne porta la firma è Maison Paillard. La collana è formata da ben 3353 diamanti e il costo quale sarà? Dirlo con certezza è difficile, ma il base a quanto fa sapere Gossip e TV la cifra dovrebbe ammontare sui 600 mila Euro! Ed ecco qui alcune foto che ci mostrano più da vicino il girocollo…

La collana indossata dalla moglie di Verratti

Ma non è finita. Perché oltre al bellissimo tailleur che vediamo nella foto di copertina indossato dalla moglie di Marco Verratti, ci sono altri due abiti che ha sfoggiato durante i festeggiamenti. Per il ricevimento (nella prima immagine) la vediamo con un lungo abito bianco ricamato, poi a seguire uno più corto con gonna a palloncino. Come fatto sempre dalla stessa Jessica Aidi, le creazioni indossate portano la firma di alcuni tra i brand più importanti dell’alta moda come LaMariée Capricieuse e Millanova.

Gli altri abiti indossati da Jessica Aidi, moglie di Marco Verratti

Che ne pensate degli abiti scelti e della collana indossata? Vi piacciono? Ma torniamo al matrimonio di Marco Verratti e sua moglie Jessica Aidi e rileggiamo le parole del giocatore dopo le nozze…