Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi sono stati ospiti Ilaria e Vincenzo, usciti insieme dal programma dopo le pressioni degli opinionisti. E al centro dello studio lei ha rivelato di avere querelato Barbara De Santi per le parole che le aveva rivolto. Maria De Filippi è intervenuta sulla questione.

Le parole di Maria De Filippi a Ilaria per il ritiro della querela

Nella puntata di Uomini e donne in onda il 25 novembre sono stati ospiti Ilaria e Vincenzo. La coppia, come ricorderete, era uscita alcune puntate fa dal programma dopo varie polemiche in cui erano stati accusati di mentire ed essere d’accordo. Gli opinionisti, in particolare, avevano insistito perché lasciassero il programma insieme e si vivessero fuori.

A distanza di alcune settimane, quindi, i due sono tornati rivelando che tra loro va tutto benissimo. Ma si sono voluti togliere alcuni sassolini dalle scarpe accusando molti dei presenti in studio di averli trattati male e di aver usato parole pesanti. Su questa ultima questione, in particolare si sono riferiti a Barbara De Santi che aveva anche detto a Ilaria di essere una donna che passava da un letto all’altro. E proprio per questo motivo Ilaria ha deciso di querelare Barbara.

Nel corso della loro ospitata, che è durata almeno metà della puntata, non sono mancate le polemiche e i litigi. Proprio Barbara si è arrabbiata moltissimo dicendo di essere stata come sedotta e abbandonata da Vincenzo. Ma i messaggi hanno dimostrato il contrario. La stessa Maria De Filippi ha cercato di farle capire che aveva frainteso.

Prima che la coppia lasciasse lo studio, Maria De Filippi è voluta tornare sull’argomento “querela” e ha cercato di convincere Ilaria a ritirare la querela nei confronti di Barbara. La conduttrice ha infatti detto: “Possiamo evitare la querela con Barbara? Finirà con l’archiviazione, con tu che paghi un avvocato, con lei che paga un avvocato. Intasate i tribunali…”. Ma Ilaria è sembrata rimanere sul suo punto.

Maria ha comunque difeso la posizione di Ilaria per quello che è successo. Infatti ha spiegato che poi una persona riceve offese ovunque e ci rimane ovviamente male. “C’è chi è più strutturato e chi meno strutturato e poi ci soffre per quegli insulti”, ha detto la De Filippi a Barbara.