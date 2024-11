Katy Perry, nota pop-star internazionale, ha recentemente commentato la performance di un Husky a La Corrida, che si è esibito sulle note della sua canzone Roar.

Nel mese di novembre è tornata in TV La Corrida, storica trasmissione, in qualche modo antesignana dei moderni talent show. Dopo anni su Canale 5, il programma è sbarcato sul Nove, sotto la conduzione di Amadeus.

Il pubblico può imbattersi in veri e propri talenti, o in “dilettanti allo sbaraglio”, che presentano le performance più folli, come capita anche in show più recenti, come Italia’s Got Talent o Tu sì que vales.

Durante la prima puntata, andata in onda lo scorso 6 novembre, ha catturato in modo particolare l’attenzione tra le esibizioni più stravaganti, un duetto decisamente inaspettato.

Elisa Calaon, di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna, si è presentata in compagnia del suo Siberian Husky di nome Sly, con il quale ha travolto il pubblico intonando Roar di Katy Perry.

Mentre Elisa affrontava gli acuti della canzone, Sly la accompagnava con i suoi ululati, realizzando un duetto divertentissimo. L’esibizione in questione non ha catturato solo Amadeus, la gente in studio e il pubblico da casa.

Il video della performance, infatti, ha raggiunto anche una spettatrice particolare. Parliamo proprio di Katy Perry, che ha anche lasciato un commento sotto i profili social de La Corrida e Nove, facendo diventare la clip virale.

“Ok, spacca“

Questa performance dimostra ancora una volta come La Corrida, con il suo format dedicato a talenti amatoriali e momenti di intrattenimento genuino, sia in grado di creare episodi iconici.

L’interazione di una star internazionale come Katy Perry con il programma rappresenta un momento di prestigio sia per la concorrente sia per la trasmissione stessa, mostrando il potere dei social media nel portare sotto i riflettori talenti inaspettati e momenti di puro divertimento.