1 Durante la conferenza stampa del Serale di Amici 19, Maria De Filippi è tornata a parlare della diffida di Milly Carlucci, e dell’invito a Ballando con le Stelle

Solo questa mattina si è tenuta la conferenza stampa del Serale di Amici 19, durante la quale abbiamo scoperto tutte le novità della nuova edizione della fase finale del talent show. Maria De Filippi ha svelato tutto quello che accadrà, e di certo non mancheranno i colpi di scena. Tuttavia, nel corso dell’incontro con la stampa, l’amatissima conduttrice Mediaset ha deciso di tornare a parlare di due argomenti spinosi, che quest’anno hanno fatto a lungo discutere i siti di gossip. Parliamo, naturalmente, della diffida ricevuta da Milly Carlucci, e dell’invito che quest’ultima ha esteso alla presentatrice affinché giungesse a Ballando con le Stelle.

Da anni, come è noto, si parla di una presunta rivalità tra le due conduttrici, e così, proprio per sfatare questo mito, qualche mese fa la Carlucci aveva deciso di collaborare con Maria De Filippi, invitandola all’interno del suo programma. Tuttavia alla fine gli accordi sono saltati, e lo scorso settembre, durante la messa in onda di Amici Celebrities, Milly ha inviato una diffida a Mediaset. A quel punto le rivalità si sono riaccese, e le tensioni sono salite alle stelle. Adesso, così, la De Filippi ha deciso di fare chiarezza sulla situazione, spiegando tutto quello che è accaduto. Partendo proprio dal presunto invito a Ballando con le Stelle, come riporta TvBlog, Maria ha affermato:

“Milly mi ha invitato a Ballando? Io non avevo ricevuto alcun invito, lei lo diceva sui giornali, io lo leggevo. Non era mai arrivato un invito. Sono stata io a telefonare a Milly e lei a rispondere, sono stata io a dirle: ‘mi dicono di Ballando con le stelle, non ho ricevuto nessuna telefonata’”

A quel punto, proseguendo, Maria De Filippi ha commentato anche la diffida ricevuta da parte di Milly Carlucci, qualche mese fa. Scopriamo le sue dichiarazioni.