Amici 19 Serale: tutto quello che accadrà durante la fase finale

1 Ecco tutto quello che accadrà durante il Serale di Amici 19: le novità della fase finale del talent show di Maria De Filippi

Questa mattina si è tenuta da Roma la conferenza stampa del Serale di Amici 19, che debutterà ufficialmente su Canale 5 venerdì 28 febbraio. 10, come sappiamo, i concorrenti che si scontreranno per vincere il talent show, e tutto inizia ad essere pronto per la prima puntata. Proprio durante l’incontro con la stampa, Maria De Filippi ha svelato tutto quello che accadrà, e tantissime saranno le novità in programma. Scopriamole una a una.

Come già annunciato in precedenza, quest’anno verranno abolite, per la prima volta dopo anni, le due squadre. I cantanti e i ballerini, dunque, gareggeranno l’uno contro l’altro, non avendo neanche il supporto dei coach, le cui figure sono state eliminate. Ma quale sarà il regolamento? Gli allievi dovranno affrontare tre gironi. Il primo classificato del girone accede di diritto alla puntata successiva, mentre gli altri dovranno superare tre step, in base al televoto, giuria e Var. I giurati saranno Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, più Tommaso Paradiso. Quest’ultimo, tuttavia, non sarà un vero e proprio giurato, ma dirà semplicemente quel che pensa delle performance. Alla Var, invece, tornano Vessicchio e Cannito.

La vera novità del Serale di Amici 19 sta nel fatto che la finale avverrà soltanto dopo sei puntate, e 4 saranno i finalisti. In seguito, per le rimanenti 4 puntate previste da Mediaset, partirà un nuovo torneo, denominato Amici All Star, dove gareggeranno, oltre al vincitore dell’attuale edizione, ex allievi e cantanti che hanno già una carriera avviata. Tra i protagonisti del format ci saranno Enrico Nigiotti, Michele Bravi, il ballerino Vincenzo (secondo classificato ad Amici 18) e Sebastian. A valutare le performance dei protagonisti, ci sarà la giuria, formata dagli stessi elementi del circuito classico.

Ma non è tutto. Scopriamo tutto quello che accadrà durante la fase finale del talent e le restanti novità previste.