1 Il gavettone a Maria De Filippi

Sabato 16 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Tu si que vales. Come, sempre, come giudici erano presenti Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Maria De Filippi. Proprio lei è stata vittima inconsapevole di uno scherzo fatto da Sabrina Ferilli, a capo della giuria popolare del programma di Canale 5. Come possiamo vedere nel video qui sotto, infatti, l’attrice ha fatto avvicinare la conduttrice e amica a lei. La De Filippi si è seduta tranquillamente, mentre la Ferilli ha tirato fuori una bottiglietta d’acqua con la quale ha fatto un gavettone alla presentatrice.

Il pubblico ha gridato dalla sorpresa, ha applaudito e si è messo anche a ridere. Nel frattempo la testa di Maria stava diventando sempre più fradicia considerata la mezza bottiglia che le ha rovesciato sulla nuca Sabrina mentre pronunciava: “Vendetta, tenera vendetta!“. Si è infatti voluta vendicare di tutti gli scherzi che le ha fatto l’altra nel corso dei Serali di Amici. Ha, quindi continuato: “Ma come sei bella. La queen is wet, è bagnata. Guarda che figa, sembri Kim Basinger in 9 settimana e mezzo“.

Maria De Filippi, allora, si è alzata in piedi e dopo una piccola lotta è riuscita a sedersi accanto all’amica, a rubarle la bottiglia dalle mani e a vendicarsi a sua volta rovesciandole il restante contenuto in testa. Un momento che ha divertito tutti gli spettatori in studio e a casa, così come i giudici e i presentatori, ovvero Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

