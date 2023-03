NEWS

Andrea Sanna | 4 Marzo 2023

C'è Posta per te

Questa sera Maria De Filippi prima della messa in onda di C’è Posta Per te, ha fatto trasmettere un messaggio al pubblico

Maria De Filippi, il messaggio al pubblico

Su Canale 5 questa sera è tornato il consueto appuntamento con C’è Posta Per Te. La puntata, registrata da tempo, vede la sua messa in onda dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, marito e compagno di una vita di Maria De Filippi.

La conduttrice, così come la sua famiglia, hanno avvertito l’amore e l’affetto del pubblico e, per tale ragione, ci ha tenuto a fare un ringraziamento generale per la vicinanza ricevuta. Così prima dell’inizio dell’appuntamento di stasera, sui nostri teleschermi è comparso un messaggio, firmato proprio da Maria De Filippi. Ecco le parole rilasciate dalla presentatrice:

“Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro grande affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto.

Maria”.

A seguire dopo questo breve, ma sentito messaggio da parte della De Filippi, ne è seguita la scritta “Puntata registrata”, proprio per specificare che ciò che stiamo vedendo non è in diretta come probabilmente qualcuno spesso pensa, ma è stato registrato molto tempo prima.

Le prime dichiarazioni di Maria De Filippi hanno toccato il cuore dei telespettatori che, a distanza di giorni dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, continuano a manifestarle sincero affetto. Sui social si contano, infatti, numerosi pensieri per lei e per i suoi cari.

Anche Novella2000.it e Novella 2000 mandano un forte abbraccio a tutta la famiglia e a Maria De Filippi dopo quanto successo.