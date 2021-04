1 Maria De Filippi svela perché conduce seduta

Dal lunedì al venerdì Amici 20 si divide tra Canale 5 e Italia 1 con il daytime. Ebbene nella puntata andata in onda ieri sul sesto canale della rete Mediaset, Maria De Filippi ha svelato qualcosa che riguarda la sua conduzione. Rispetto a trasmissioni come C’è Posta Per Te, dove la vediamo spesso in piedi, per Uomini e Donne non si può dire lo stesso. La conduttrice, infatti, salvo qualche sporadico momento, appare sempre seduta sulla scalinata degli studi. Il suo modo di presentare il dating show è diventato ormai il suo tratto distintivo, ma è stata proprio lei a svelare il motivo di questa scelta. Ma partiamo per ordine.

Durante i due appuntamenti del pomeridiano di ieri, Maria De Filippi ha ospitato (in collegamento video) il maestro di danza, Raimondo Todaro. Il compito del coreografo è stato quello di giudicare e dare i propri consigli ai ballerini, tanto decidere poi il migliore tra tutti. Dopo l’esibizione del ballerino Alessandro Cavallo, l’insegnante ha speso davvero delle belle parole per lui, ma a seguire ha anche fatto un piccolo appunto: “Delle volte mi manca qualcosa di particolare, anche sbagliato, che però ti renda un po’ più caratteristico. Hai presente Maria quando a Uomini e Donne conduce dagli scalini? È l’unica che presenta da seduta, che potrebbe essere non correttissima, perché il presentatore sta in piedi, eppure questo la rende particolare”.

Dopo tutti i preziosi suggerimenti, l’allievo Alessandro ha ringraziato Todaro ed è tornato al suo posto. A quel punto, però, Maria De Filippi ha deciso di intervenire e rivelare perché conduce Uomini e Donne seduta nell’ormai celebre scalinata:

“Raimondo ti svelo il motivo degli scalini, però. Gli scalini nascono non per scelta, ma perché, registrando tante puntate ad un certo punto, nella stessa giornata, non ne potevo più e ho deciso di sedermi. Non c’era una poltrona e mi sono seduta sugli scalini. Poi ho capito che era comodo farla da lì e sono rimasta sugli scalini. Questa è la verità dello scalino!” (QUI IL VIDEO COMPLETO DAL MINUTO 04:21).

Una notizia che molti affezionati telespettatori di Uomini e Donne e di tutti i programmi di Maria De Filippi, ieri sono riusciti a scoprire. Ma non è l’unica curiosità su di lei. Nei mesi scorsi, infatti, abbiamo scoperto che la presentatrice è stata testimone di nozze di una famosa showgirl e protagonista del GF Vip 5…