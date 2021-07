Poche ore fa è arrivata la devastante notizia della morte di Raffaella Carrà. L’amata showgirl si è spenta all’età di 78 anni, e il web sta già piangendo la scomparsa della signora del mondo dello spettacolo italiano. A salutare con affetto Raffaella in questi minuti, oltre che agli utenti sui social, sono stati anche alcuni personaggi noti, tra cui Maria De Filippi. Come è ben noto da anni un profondo legame univa la conduttrice alla cantante, ed entrambe hanno preso parte l’una ai programmi dell’altra. Con un bellissimo e commovente messaggio sui social così Maria ha voluto salutare con affetto Raffaella. Questo il suo toccante messaggio di addio:

“Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: “Non è vero”. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai. Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi occhi, il suo caschetto, la sua frangia, la sua risata e tutto quello che solo lei sapeva e sa fare. Raccontava storie e continuerà a farlo, faceva emozionare e continuerà a farlo, sapeva cantare e continuerà a farlo, sapeva ballare e continuerà a farlo, sapeva intrattenere e continuerà a farlo. Lei è e sempre sarà la televisione con la T maiuscola, quella a cui tutti ambiscono”.