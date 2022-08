1 Il ruolo di Maria De Filippi a La Talpa

TV Blog ne ha lanciato la notizia qualche mese fa, confermando il ritorno de La Talpa sul piccolo schermo. Il sito ha fatto sapere anche come ad occuparsi della produzione sarebbe potuta essere La Fascino di Maria De Filippi. Ma si trattava comunque di sole indiscrezioni. Ora abbiamo la certezza che il reality show dalla prossima primavera sarà tra i programmi in onda sul piccolo schermo, come reso noto dai palinsesti.

Ma quale sarà il ruolo di Maria De Filippi in tutto questo? A parlarne è stata la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata a Oggi (dove ha avuto modo di confessare anche la sua più grande paura e dolore mai superato). La presentatrice ha fatto sapere di non aver mai acquistato i diritti de La Talpa, come invece si vociferava qualche tempo fa e che le cose sarebbero un tantino differenti. Ecco quanto estrapolato dal suo discorso e riportato tra le colonne della rivista:

«Non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format».

Dunque il ruolo di Maria De Filippi che Pier Silvio Berlusconi le ha affidato sarà quello di lavorare nel dietro le quinte, buttare giù delle idee, svecchiare e dare una nuova identità a La Talpa. La trasmissione da tempo è ormai richiesta dal pubblico, che ha spesso suggerito un ritorno nel piccolo schermo e, ora che Mediaset ha deciso di compiere questo passo, non si vogliono deludere le aspettative. E per questo Maria avrà un ruolo importante a riguardo.

Continua…