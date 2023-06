NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

La risposta di Maria Sofia Federico

Continuiamo a parlare di Maria Sofia Federico, ex concorrente del reality di Rai 2 de Il Collegio. Oggi ha compiuto 18 anni e ha deciso di intraprendere la carriera del porno. Ha aperto un profilo su OnlyFans ed è stata accettata all’interno dell’accademia di Rocco Siffredi. Nonostante questo, però, in base a un accordo tra l’attore e suo padre lei non potrà girare scene con nessuno:

“I video non li posso registrare per un accordo che c’è stato fra Rocco Siffredi e mio padre. Io ho preso una fregatura tremenda, purtroppo, perché domani arrivano tre attori incredibili e io non ci posso fare niente per una cosa che è successa con mio padre.

A Rocco ha detto ‘Rocco ti prego io la faccio venire da te ma non farla girare“. E lui ha risposto ok. Quindi è successa questa cosa, però in compenso oggi ho interagito con Kelly Stafford che è bellissima! Perché in teoria gli accordi erano di non farmi girare video con nessuno, non con nessuna”.

In queste ore, poi, si è diffuso un nuovo video in cui Rocco Siffredi fa una domanda a Maria Sofia Federico: “La domanda del secolo. Fino ad ora qual è stata meglio come esperienza? Il reality dove sei diventata famosa o questo dove sei diventata più strong?“. La risposta è arrivata immediatamente:

“Allora, per lo meno qui non c’è bullismo. non mi prendono in giro per i peli, anzi godono per i miei peli visti i gusti variegati che ci sono. Quindi direi questo. Un applauso alla Rocco Siffredi Academy”.

Tutti quanti hanno applaudito le parole di Maria Sofia Federico e Rocco l’ha sollevata da terra per abbracciarla: “Brava, apprezziamo questa pubblicità“. Scherzando, poi, la ragazza ha concluso: “Io sono brava a vendermi perché vendo il mio corpo come fossi un oggetto, come dicono quegli idi*ti che scrivono queste cose“.

Seguiteci per molte altre news.