NEWS

Nicolò Figini | 21 Giugno 2023

In questi ultimi giorni il padre di Maria Sofia Federico era andato ospite a La Zanzara rivelando di essere preoccupato per la figlia e per le sue scelte lavorative. A rispondergli è stato Rocco Siffredi, il quale ha accolto l’ex protagonista de Il Collegio nella sua Academy:

“Quando l’ho vista ieri sera, l’ho vista in difficoltà. Sembra un gioiellino in miniatura. Io, imbarazzato? Questa ci dà i punti a tutti. Lei credo sia la Nappi in miniatura. Guardatela bene. Lei vuole fare altro: vuole fare la professoressa, non c’entra un ca**o con il porno. Dille al papà di stare tranquillo, una cosa è certa: qua non sc**a”.

A quanto pare, dopo queste parole il padre di Maria Sofia Federico ha contattato Rocco Siffredi di nascosto dalla figlia e gli ha fatto una richiesta. A raccontarlo è stata proprio Maria Federico dopo essere venuta a conoscenza di questa conversazione. Lo ha fatto all’interno del canale Twitch di GrenBaud:

“I video non li posso registrare per un accordo che c’è stato fra Rocco Siffredi e mio padre. Io ho preso una fregatura tremenda, purtroppo, perché domani arrivano tre attori incredibili e io non ci posso fare niente per una cosa che è successa con mio padre. A Rocco ha detto ‘Rocco ti prego io la faccio venire da te ma non farla girare“. E lui ha risposto ok”.

Tuttavia, Maria Sofia Federico ha rivelato di aver trovato una scappatoia a questo accordo. Non ha girato nessun video con degli uomini, ma nessuno le vietava di non poterlo fare con una donna:

“Quindi è successa questa cosa, però in compenso oggi ho interagito con Kelly Stafford che è bellissima! Perché in teoria gli accordi erano di non farmi girare video con nessuno, non con nessuna”.

Questo quanto riporta anche Biccy. Seguiteci per tante altre news.