Mariotto va via da Ballando con le stelle?

Già in passato si era parlato della sostituzione del giudice già da Il cantante mascherato. Secondo le indiscrezioni, infatti, Milly Calrucci avrebbe preferito fargli prendere una pausa dal programma. La situazione, però, a quanto pare si sarebbe estesa anche all’altra trasmissione della conduttrice Rai. Sembra, infatti, che Guillermo Mariotto non prenderà parte nemmeno nella nuova edizione di Ballando con le stelle. A rivelare questa indiscrezione, come riporta anche Gossip e TV, ci ha pensato il settimanale Nuovo TV.

Per il momento queste informazioni non sappiamo se corrispondono a realtà oppure no. Dovremo aspettare conferme ufficiali prima di poterle dare per certe. Anche quello che vi stiamo per dire, infatti, va assolutamente preso con le pinze. Secondo i rumor Milly starebbe vagliando i candidati che andrebbero a sostituire Guillermo. A quanto pare in pole position ci sarebbe Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto. Sarà davvero così? Lo scopriremo.

In base a quanto rivela la rivista, infatti, Milly non vorrebbe un’altra edizione piena di polemica e questo sarebbe il motivo che l’avrebbe spinta, secondo le indiscrezioni, a rinunciare a Mariotto a Ballando con le stelle 2021. Bianca Guaccero potrebbe essere una candidata molto valida, considerando il fatto che ha molti talenti. Sa, infatti, recitare, cantare e ballare. Potrebbe, di conseguenza, dare i suoi giudici con una certa consapevolezza del mondo della danza. Non appena avremo maggiori news e sicurezze a riguardo non esiteremo ad aggiornarvi.

Ad oggi, inoltre, sappiamo che la nuova edizione di Ballando dovrebbe iniziare più tardi del previsto. Non a settembre come di solito accade, ma a ottobre. Più precisamente a partire da sabato 16 ottobre 2021. Anche in questo dovremo attendere conferme. Lo sapremo con certezza, infatti, non appena vedremo lo spot in televisione oppure sarà Milly Calrucci stessa a rivelarcelo.

