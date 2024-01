Marisol porta “La notte vola” della Cuccarini in una gara e conquista il pubblico (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 8 Gennaio 2024

Amici 23

Nella gara di improvvisazione di oggi di Amici, Marisol ha dovuto ballare sulle note de La notte vola di Lorella Cuccarini. La sua esibizione è piaciuta ed è riuscita a coinvolgere tutti i presenti in studio compresa la prof di canto.

L’esibizione di Marisol fa divertire Lorella Cuccarini

Il daytime di oggi pomeriggio di Amici 23 è iniziato con la gara di improvvisazione per tre ballerini (uno per ogni prof di appartenenza). La gara è stata giudicata da Garrison e il tema era il coinvolgimento. In pratica i ballerini dovevano improvvisare su una canzone e riuscire a coinvolgere tutti i presenti.

La prima a esibirsi è stata Marisol, l’allieva di Alessandra Celentano, che è partita dal centro dei banchi. A quel punto è iniziata la musica e si è trattato de La notte vola, brano famosissimo di Lorella Cuccarini. La prof di canto è rimasta piacevolmente sorpresa ed estasiata da questo.

L’esibizione è stata davvero coinvolgente, infatti la ballerina è andata anche tra il pubblico a ballare. Poi ha fatto alcuni passi sulle cattedre, prima tra i prof di ballo e poi tra quelli di canto. Tra l’altro ha improvvisato anche alcuni passi della coreografia originale della canzone. Questa cosa è stata notata da Lorella Cuccarini che ha fatto i complimenti a Marisol.

La ballerina è stata davvero molto brava e ha fatto ballare tutti. In generale tutti e tre i ballerini (oltre a lei c’erano anche Simone e Giovanni) sono stati bravi e coinvolgenti proprio come richiesto dalla gara. Lo stesso giudice, Garrison, si è complimentato con tutti.

Alla fine, però, ha scelto di far vincere Simone, allievo di Emanuel Lo. Il premio è stato il potersi esibire nello spettacolo “Open” di Daniel Ezralow. Quindi per Simone è davvero una grande opportunità e una gioia grande dopo essere arrivato all’ultimo posto nella classifica della puntata. Il ballerino ha infatti abbracciato Garrison per questa vittoria.