Vi ricordate l’ex allievo di Amici Michele Maddaloni? Ha cambiato vita e lavora in autonoleggio

NEWS

Debora Parigi | 8 Gennaio 2024

Amici

Dal Teatro dell’Opera di Roma, fino ad Amici e alla carriera in TV per poi tornare a teatro, il ballerino Michele Maddaloni è stato tra i protagonisti della seconda edizione del talent show di Maria De Filippi. Oggi però non lavora più in questo settore artistico, ma in un autonoleggio.

Michele Maddaloni da Amici al lavoro in un autonoleggio

Correva l’anno 2002 e Amici era alla sua seconda edizione con il cambio di titolo (prima si chiamava Saranno Famosi). Tra i ballerini ce n’era uno amatissimo dal pubblico, sia dalle ragazze giovani che dalle signore più mature. Stiamo parlando di Michele Maddaloni che arrivò fino alla finalissima posizionandosi al quinto posto.

Prima del talent show di Maria De Filippi Michele aveva collezionato già varie esperienze nella danza. Infatti era in procinto di diplomarsi al Teatro dell’Opera di Roma quando fece il provino per Amici. A spronarlo fu il suo amico e coinquilino Marcello Sacchetta. “Fu lui a fare la domanda per la trasmissione. Seppe che era uscito il bando e mi chiese di partecipare assieme. Ero titubante, non mi sentivo portato e non mi interessava la televisione, ma mi convinse“, ha raccontato a TvBLog.

Michele fu preso, mentre Marcello no, ma ha avuto modo di rifarsi nella danza. Dopo il talent Maddaloni ha avuto tantissime esperienze in TV: il Tim Tour, alcuni concerti di Gigi D’Alessio, pubblicità e Buona Domenica fino al 2006. A quel punto tornò al teatro e fece alcune serate in discoteca per arrotondare.

Michele Maddaloni oggi, però, non fa più il ballerino e non è rimasto lavorare nel campo della danza. Lo stop è arrivato con lo scoppio della pandemia: “Ho smesso nel 2020 per via della pandemia che portò alla chiusura dei teatri. Partecipavo a delle operette con una compagnia. Una volta arrivato il covid ho capito che forse era meglio guardarsi in giro e trovare dell’altro. Mi sarebbe piaciuto proseguire, ma mi rendevo conto di quale fosse la mia reale situazione. E’ stata una riflessione lunga”.

Nella sua decisione ha influito anche l’età: “La durata di un ballerino è moderata. Verso i 40-42 anni o ti trasformi in un docente, o apri una scuola. Anche se ti mantieni bene, ad un certo punto il fisico ti chiede di mollare. Ma non ho rimpianti, non mi posso lamentare. Ho fatto il mio percorso al massimo”. Dove lavora quindi oggi l’ex ballerino di Amici? “Lavoro nell’autonoleggio di una grande società che ha grandi filiali in tutta Italia. Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine”, ha rivelato. E per quanto riguarda la vita privata, è felicemente fidanzato e convive con la sua ragazza.