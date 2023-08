NEWS

Nicolò Figini | 16 Agosto 2023

La nuova fidanzata di Marracash

La storia d’amore tra Elodie e Marracash ha appassionato centinaia di migliaia di fan, ma purtroppo a un certo punto la relazione è terminata. Il bene che si vogliono, tuttavia, rimane nel tempo e a confermarlo sono stati i cantanti stessi. Di recente, per esempio, il rapper ha parlato proprio della sua relazione precedente:

“Sono passati due anni da quando è finita la mia ultima storia e c’è ancora gente che me ne scrive e immagino anche a lei. È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano. Quindi lo capisco, ma tutto questo non fa per me.

Tutto il tam tam mediatico, il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. C’è gente che fantastica e poi anche esige, vuole, critica, rompe. Capisci? Si trasforma veramente in una storia in cui ognuno dice la sua e diventa un po’ complicato”.

A distanza di due anni, quindi, Elodie ha ritrovato la felicità con Andrea Iannone. Di Marracash però non si sapeva niente fino a questa mattina. Nella giornata di oggi, infatti, è stato reso noto che il rapper si sarebbe fidanzato con Assia Pesenti. Si tratta di una ragazza che su Instagram conta oltre 10mila follower e come lavoro pare fare la designer.

Su di lei non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solamente che parrebbe essere figlia unica, ama ascoltare i Depeche Mode e sembra essere molto legata alla sua famiglia. A rivelar questa presunta relazione tramite un’indiscrezione è stato Dagospia all’interno della rubrica “Pillole di Gossip“.

