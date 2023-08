NEWS

Andrea Sanna | 16 Agosto 2023

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez festeggia Ben Affleck

Ben Affleck ieri ha festeggiato 51 anni. Ci si aspettavano degli auguri speciali da parte di Jennifer Lopez e così è stato. L’amata popstar americana ha pubblicato un video, condiviso poi tra le storie di Instagram, in cui s’inquadra in auto insieme a suo marito. Lui intento alla guida, lei alle prese con il telefonino a riprendere il tutto. I due sembrano davvero felici e spensierati e quest’ultimo gesto social fa sognare i numerosi fan della coppia.

Jennifer Lopez per l’occasione ha voluto dedicare una canzone molto romantica alla sua dolce metà. Parliamo di “(What A) Wonderful World”, brano del 1960 di Sam Cooke. Questa canzone ha fatto quindi da colonna sonora al compleanno di Ben Affleck. A corredo di queste immagini anche una tenera didascalia da parte della cantante: «Dear Ben… Happy Birthday. I love you!», che tradotto sarebbe: «Caro Ben… Buon compleanno. Ti amo!».

Ecco il post in questione con Jennifer Lopez e Ben Affleck protagonisti.

I fan Bennifer quindi possono esultare: tra Jennifer Lopez e Ben Affleck tutto procede per il meglio. Questo perché le vacanze separate in Italia hanno acceso l’ennesimo campanellino d’allarme su una presunta crisi di coppia.

Mentre Ben Affleck si trovava a Firenze insieme ai figli, ha colto anche l’opportunità per salutare la sua ex moglie Jennifer Garner. Dall’altra parte, invece, Jennifer Lopez era in viaggio tra Capri e Costa Amalfitana in compagnia di amici e collaboratori. La cantante ha postato diversi contenuti social in cui ha ribadito il suo amore per la nostra terra e per la nostra cucina. Non è mancata poi qualche frase in italiano e “concerti” improvvisati”. Proprio tale lontananza ha destato non pochi sospetti, ma ora tutto sembra essere rientrato.

Jennifer Lopez con questo post ha smentito qualsiasi pettegolezzo, confermando come lei e suo marito Ben Affleck vadano d’amore e d’accordo, più innamorati che mai.