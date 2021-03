1 Martina Nasoni ha un nuovo amore?

Sono passati alcuni anni da quando il pubblico ha fatto la conoscenza di Martina Nasoni. Come ricorderemo la giovane ha partecipato all’ultima edizione Nip del Grande Fratello, vincendo il programma. Proprio all’interno del reality, la ragazza col cuore di latta aveva fatto la conoscenza di Daniele Dal Moro e tra i due era partita una chiacchierata e tormentata relazione, che si è conclusa alcuni mesi dopo la fine della trasmissione. Da quel momento la Nasoni è tornata single, ma adesso pare che ci siano novità all’orizzonte. Come riporta la pagina Uominiedonne.tv, sembrerebbe che Martina stia frequentando niente meno che Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island. Ecco quanto si legge in merito:

“Pare che a far battere nuovamente il cuore della bella Martina sia proprio Alessandro Basciano, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island. I due si erano conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c’era anche Guendalina Tavassi. Giusto qualche scambio di sguardi, ma nulla di più, per poi ritrovarsi qualche settimana fa sui social, e fra una chiacchierata e l’altra i due proprio ieri si sono incontrati. Galeotta una partenza lavorativa di Martina, che le ha permesso di unire l’utile al dilettevole”.

A favore della teoria che vede Martina Nasoni e Alessandro Basciano coinvolti in una frequentazione ci sarebbero anche degli indizi. Ecco cosa ha scoperto la pagina Uominiedonne.tv:

Cosa starà accadendo dunque? La Nasoni avrà davvero iniziato una frequentazione con Alessandro Basciano? Non resta che attendere per saperne di più in merito.