1 I due concorrenti del Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno mentito sulla loro età? Emergono delle prove.

Il Grande Fratello Vip 5 non smette di sorprendere. Se non è ben chiaro il passato di Francesca Pepe, ad aggiungersi alla lista c’è quello di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Ex fidanzati in passato i due pare abbiano mentito sull’età, come fatto notare da Biccy. Almeno è ciò che emerge da alcune prove raccolte sul web. Sembra quasi di rivivere una sorta di déjà vu quando accadde lo stesso al GF Vip 4 con Clizia Incorvaia.

Nel corso dell’inquietante conversazione tra i due attori, dopo la puntata di lunedì, che avrebbe portato a galla dolorosi retroscena, Massimiliano Morra ha detto di avere 35 anni perché del 1985. Apprese le parole del coinquilino Adua Del Vesco ha esclamato un:

“Str**o non mi avevi detto la verità!”.

Alcuni siti infatti hanno riportato che l’attore in realtà sia nato nel 1986 e che dunque abbia 34 anni. E qui la domanda sorge spontanea: possibile che Adua non sappia l’anno di nascita del suo ex compagno?

Ma non è mica finita qui! A mentire pare essere però anche la Del Vesco e non solo Massimiliano Morra. Addirittura l’attrice pare aver cambiato più volte versione.

Nel corso dell’ospitata a Verissimo (del 2016), per l’uscita della miniserie Non è stato mio figlio, Adua Del Vesco ha raccontato alla conduttrice di essere del 1994 e quindi di avere 21 anni. Ora però, nella clip di presentazione del Grande Fratello Vip ha confessato di avere 27 anni (nella Casa ha infatti detto che a novembre ne festeggerà 28). Ma a questo punto non coincide l’anno, poiché corrisponderebbe al 1992 e non più al 1994.

Nella scheda del sito del Grande Fratello è riportata come data il 1992, ma l’ex di Massimiliano Morra prima di varcare la Porta Rossa non ha corretto Alfonso Signorini che ha sottolineato come quest’ultima abbia 25 anni (se così fosse sarebbe quindi del 1995). CLICCANDO QUI il video che mostra le incongruenze.

Insomma se la matematica non è un’opinione, qui c’ qualcosa di veramente strano!

Continua…