Massimo Popolizio accusato di aver aggredito un uomo

Stando a quanto riportato anche da Il Corriere della Sera, l’attore Massimo Popolizio, è stato accusato di aver aggredito un uomo di 53 anni sferrandogli un pugno in viso. Il fatto è accaduto nei primi mesi del 2021 e ora dovrà affrontare un processo davanti al giudice di pace di Roma. Secondo quanto riportato la prima udienza si dovrebbe tenere il 17 giugno 2022.

L’attore, a seguito di una discussione nata perché la vittima si era abbassata «la mascherina per soffiarsi il naso», ha aggredito l’uomo «colpendolo con un pugno al volto – è detto nel capo di imputazione – cagionandogli lesioni» al bulbo oculare. La vittima, 53 anni, si è quindi recata al pronto soccorso per farsi medicare e refertare e dopo alcuni giorni ha presentato una denuncia ai danni dell’artista.

Ma chi è Massimo Popolizio? Forse il nome potrebbe dirvi già qualcosa. Nato a Genova nel 1961. All’attivo a tantissime produzioni. Da quelle cinematografiche a quelle televisive, passando anche per quelle teatrali. Per quanto riguarda il grande schermo possiamo citare, per esempio, “Il Divo” o “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino ma anche “Benvenuto Presidente” o “Il primo Natale“. In TV, invece, ricordiamo “Una grande famiglia 2” e “Svegliati amore mio“.

Massimo Popolizio, però, ha anche una carriera nel mondo del doppiaggio. Tra i tanti attori famosi, infatti, ha prestato la voce a Tim Roth, Bruce Willis, Tom Cruise, Kenneth Branagh e tanti altri. Tra questi spicca anche il nome di Ralph Fiennes, Voldemort in “Harry Potter e il calice di fuoco“, “Harry Potter e l’Ordine della Fenice“, “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” ed “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2“.

