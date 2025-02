A Napoli, presso il prestigioso caffè Gambrinus, Matteo Cupellaro con la giornalista Barbara Carere presenta il suo libro fantasy, “Abigel il drago e i signori oscuri”.

Il romanzo di Matteo Cupellaro

Domani 5 febbraio alle ore 18:00 lo scrittore romano Matteo Cupellaro presenta il suo romanzo fantasy dal titolo “Abigel il drago e i signori oscuri“, nello storico caffè letterario “Gambrinus” :il più importante Caffè di Napoli.

Tra i locali più celebri della penisola, membro dell’Associazione Culturale Locali Storici d’Italia, salotto letterario partenopeo, celebre galleria d’arte, animatore della cultura cittadina, questi in breve i tratti d’eccellenza del Caffè che dal 1860 è punto di riferimento tra i più importanti della cultura della nostra città diretto con maestria da Massimiliano Rosari.

A moderare la presentazione la giornalista Barbara Carere, ospiti d’eccezione l’attore e comico di Made in Italy, Pasquale Palma, e l’avvocato Gennaro Demetrio Papais, assessore comunale di Napoli.

L’evento e’ organizzato dalla B&G Art Event Communication.

Il giovane autore romano, nato a Frascati, è inoltre in attesa a breve della sua seconda pubblicazione con il secondo volume della saga pubblicato sempre con Gruppo Albatros.

Cupellaro ha ricevuto diversi riconoscimenti tra cui il premio Malafemmena nella scorsa edizione per le tante copie vendute del suo primo romanzo ”Abigel il drago e i signori oscuri”, posizionandosi tra i primi posti nelle vendite su Amazon.

È inoltre molto attivo anche nel campo cinematografico( produttore di un cortometraggio contro la violenza sulle donne dal titolo “Non Aspettare” e in quello teatrale infatti attualmente impegnato a scrivere la sua prima commedia che porterà in scena nei prossimi mesi con la produzione della B&G Art Event Communication, società leader in Campania per la comunicazione.

La conferenza di presentazione del libro sarà ripresa dalle telecamere di Non Solo Calcio, in onda ogni venerdì alle 21:00 su calcio Napoli 24 e il lunedì alle 22:00 su Radio Crc.

Ingresso libero.