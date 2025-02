A seguito delle previsioni settimanali di ieri, l’oroscopo di Paolo Fox torna oggi 4 febbraio con la classifica giornaliera, segno per segno. Ecco cosa dice l’esperto a I Fatti Vostri.

12 – Oroscopo di Paolo Fox: Leone

Protagonista assoluto del 2025, ma questa settimana sta fermo.

Le stelle dicono di fermarti e chiedono di fare il punto della situazione, specie nel lavoro (se disperdi molte energie). Hai bisogno di relax.

In amore Venere ti protegge, risultate più affascinanti. Tutto bene per chi è già in coppia. Destino fecondo per i single da venerdì in poi.

Oggi e domani occhio alla tensione.

