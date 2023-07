NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Luglio 2023

Lo sfogo di Matteo Diamante

In queste ultime ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica sono stati Nikita Pelizon e Matteo Diamante. Come sappiamo i due hanno annunciato la fine della loro conoscenza, e a oggi entrambi sembrerebbero aver voltato pagina. Poche ore fa però proprio la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 sui social ha annunciato che due serate alle quali avrebbe dovuto partecipare sono saltate e a quel punto ha accusato proprio Matteo. In queste ore così Diamante ha deciso di intervenire e ha letteralmente sbottato nel corso di una diretta Instagram. Queste alcune delle sue dichiarazioni, che in queste ore stanno facendo il giro del web:

“Mi ritrovo in mezzo al mare ad aprire Twitter e leggere che ci sono centinaia di persone che non vedevano l’ora, perché mi devono ca*are il c***o perché disdico una serata di m**da perché non ho voglia di stare con lei a tenerle la manina per voi”.

E ancora Matteo Diamante, proseguendo il suo sfogo verso Nikita Pelizon e i suoi fan, aggiunge:

“Una persona che dice ‘voglio essere libera di ciulare con chi voglio, essere libera di frequentare, di uscire, di ballare Mojito’. Ma vai. Fallo. Ma non rompetemi più il c***o. Non c’è niente, non ci sarà mai niente e non voglio che ci sia niente. Mi dispiace. Io ci ho sperato, ci ho provato, ma è finita lì. Non sono una vittima, lei non è una vittima. Vai per la tua strada, io vado per la mia, finito. Però non mi rompete più il ca**o”.

Premettendo che non mi sto mettendo dalla parte di nessuno, xké se siete grandi, e voi, sapete benissimo che la verità sta sempre nel mezzo…

Ho solo tanto dispiacere nell’ascoltare questa diretta…

I commenti poi… Boh…#nikiters pic.twitter.com/Ebfkn0oL7d — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) July 24, 2023

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Nikita Pelizon deciderà di replicare alle parole di Matteo Diamante? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre pare che il rapporto tra i due siamo ormai irrecuperabile, e a oggi non sembrerebbe essere possibile una riconciliazione.