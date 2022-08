Il tutorial di Megghi Galo

In queste ore un video pubblicato da Megghi Galo ha fatto il giro del web. Questo perché ha divertito molto il pubblico di Internet. Chissà su qualcuno deciderà di provare il tutorial di trucco che ha deciso di postare sui suoi spazi. Di cosa si tratta? Dell’uso di una melanzana nel caso in cui vi dovesse mancare una matita per il contorno labbra. Nella descrizione leggiamo: “Dai, ma che idea geniale usare una melanzana per il contorno labbra! Aggiungi un po’ di gloss e il gioco è fatto“.

Come funziona questo simpatico trucchetto? Prima di tutto dovete procurarvi l’ortaggio in questione. Questo deve avere la parte verde abbastanza lunga per poter compiere la sua magia. In seguito vi basterà prendere un accendino o avvicinare l’estremità a una fonte di calore per annerire leggermente la punta. Ora ve la dovete passare intorno alle labbra un paio di volte ed è fatta. L’applicazione del gloss e di un altro po’ di trucco intorno agli occhi renderà il risultato finale ancora più sorprendente.

Avete mai pensato che potesse funzionare un’idea del genere? Ci proverete anche voi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Molti hanno lasciato la propria opinione sotto il video su Instagram. Qualcuno ha riso in maniera molto divertita, ironizzando che presto le melanzane andranno a esaurirsi ovunque. Alcuni, poi, hanno dei dubbi: “Non saprei, ho sentimenti contrastanti“. C’è poi chi solleva un’altra questione: “È molto più probabile che abbia una matita labbra piuttosto che una melanzana a casa“. Megghi Galo, ad ogni modo, ha risposto a tutti con grandissima ironia e simpatia.

