Dayane Mello è stata di recente intervistata dal settimanale Mio e ha rivelato in che rapporti è con Rosalinda Cannavò. Le due si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip durante la quinta edizione e hanno legato molto velocemente. Dopo una serie di vicende, però, tra le due qualcosa si è rotto e la modella ha affermato quanto segue, come riporta anche il sito Blogtivvu:

Il nostro rapporto è amichevole ma ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altro. Soleil Sorge è un’amica. Lo sono Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola. Rosalinda non lo è.