Chi è Mew di Amici 23? Età, vero nome e Instagram

Andrea Sanna | 29 Settembre 2023

Chi è

Ha molto colpito con la sua personalità e timbrica vocale, conosciamo meglio chi è Mew di Amici 23: l’età, qual è il suo vero nome e perché ha scelto di farsi chiamare in questo modo. Passiamo poi alla vita privata, il fidanzato, Instagram e social dove seguirla, così come il percorso nel talent show.

Chi è Mew

Nome e Cognome: Valentina Turchetto (in arte Mew)

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: San Donà di Piave

Età: 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Mew ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @mew___________________

Profilo TikTok: @mew___________________

Mew età, vero nome e biografia

L’allieva di Amici 23 si chiama Mew, ma qual è il suo vero nome e quanti anni ha? All’anagrafe Valentina Turchetto, è nata a San Donà di Piave nel 1999 e la sua età è di 24 anni. Non sappiamo la data di nascita completa da potervi quindi fornirvi il suo segno zodiacale.

Al momento nulle anche le informazioni su altezza e peso.

La cantante ha origini tedesche: suo padre è italiano, mentre sua madre è nata in Germania.

In molti si staranno certamente chiedendo anche perché Mew ha scelto questo nome d’arte. Ebbene che oltre a essere gelataia lavora in un negozio di Pokémon ha deciso di ispirarsi a uno dei simpatici animaletti della serie ideata da Satoshi Tajiri.

Dove vive Mew di Amici? Oggi la cantante vive a Jesolo.

Vita privata: Mew è fidanzata?

Capitolo vita privata. Nella sua presentazione Mew ha raccontato che vive a Jesolo e lavora in un negozio in cui vende Pokémon. Di lavoro ha sempre fatto la gelataia, attività della sua famiglia e mestiere di suo padre.

Come detto in precedenza i suoi genitori si sono innamorati nel periodo estivo e da quel giorno non si sono mai più lasciati. Cresciuta intorno all’amore della sua famiglia, Mew si definisce una ragazza molto sensibile: “Piango spesso per tante cose, ma scrivo quando sono triste”.

Mew è fidanzata o è single? Non sappiamo oggi se la cantante di Amici ha o meno un fidanzato, ma sul web qualcuno è certo sia impegnata. Staremo a vedere se la ragazza racconterà qualcosa. C’è da dire anche che nel suo profilo personale di Facebook ha scritto “Impegnata dal 2018”, ma non abbiamo idea se ancora oggi sia così.

Dove seguire Mew di Amici 23: Instagram e social

I fan di Amici 23 che sono rimasti colpiti da Mew possono seguirla su diverse piattaforme. È presente su Facebook con un profilo privato, ma è possibile sostenerla anche su Instagram e TikTok.

Vanta già parecchi follower su entrambe le piattaforme. Qui condivide ciò che riguarda la sua musica e non solo. Su TikTok tra i video virali compare uno dove racconta di una storia d’amore tossica, che ha poi ispirato il suo brano.

Carriera

Ancora giovanissima, Mew ha un grande talento e oggi vuole sfruttarlo partecipando ad Amici 23. C’è da dire però che prima del talent show di Canale 5 ha tentato la strada di X Factor.

All’attivo vanta alcune canzoni, come vedremo in seguito….

X Factor

Nel 2019 Mew si è presentata a X Factor con la canzone “La birra calda”. Così l’aveva presentata come ricordato anche da Fanpage.it:

“Quando sei al bar e ti arriva una birra, poi aspetti cinque minuti. Ti fai una chiacchierata e la birra diventa caldissima. Il titolo di questa canzone potrebbe essere La birra calda”.

Album e canzoni

Non ha album all’attivo Mew, ma qualche canzone l’ha già scritta.

A febbraio 2023 per esempio ha annunciato l’uscita del singolo Sangue. Con questo brano si è esibita anche nella scuola di Amici 23. La canzone parla di una storia tossica che stava vivendo.

Successivamente a maggio dello stesso anno ha pubblicato la canzone NS1Q, acronimo di Non sono una qualunque.

La sua musica è possibile trovarla anche nel suo account ufficiale di Spotify.

Mew ad Amici 23

In data 24 settembre Mew è entrata a far parte della scuola di Amici 23. Scelta da Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, la cantante ha molto colpito le due insegnanti.

Ad Amici 23 Mew ha presentato la sua canzone Sangue.

Il percorso di Mew ad Amici 23

A partire dal 24 settembre è possibile seguire il percorso di Mew ad Amici 23. Valentina Turchetto come già detto è stata scelta sia da Lorella Cuccarini che da Anna Pettinelli.

È stata poi lei a decidere con chi proseguire gli studi. Durante il daytime abbiamo visto infatti che ha incontrato le due insegnanti, preferendo poi la Cuccarini.

(IN AGGIORNAMENTO)