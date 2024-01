Michelle Hunziker e Ilary Blasi trascorrono il capodanno insieme (e con i rispettivi fidanzati) – FOTO

NEWS

Debora Parigi | 2 Gennaio 2024

Capodanno sulla neve per Michelle Hunziker e Ilary Blasi che hanno accolto il 2024 insieme e con i loro fidanzati

Hanno deciso di festeggiare il nuovo anno insieme Michelle Hunziker e Ilary Blasi con una bella vacanza in montagna. E con loro non potevano certo mancare i rispettivi nuovi fidanzati.

Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza insieme

Da un po’ di tempo Michelle Hunziker e Ilary Blasi si stanno frequentando durante le vacanze in compagnia dei loro fidanzati. Più di una volta sono state insieme in Svizzera (anche di recente). E così anche per il Capodanno appena trascorso, le due showgirl hanno deciso di passare le feste insieme. Hanno così accolto il 2024 a Madonna di Campiglio, dove hanno brindato insieme ad altri amici.

A dimostrazione di tutto questo c’è una foto pubblicato sul suo profilo Instagram proprio da Michelle in cui si vede accanto a lei il nuovo fidanzato, il medico Alessandro Carollo. Dall’altra parte del tavolo, proprio opposta a lei, c’è appunto Ilary che ha vicino il compagno Bastian Muller. Presenti, come detto, vari amici, tra cui anche Graziella Lapedota, manager sia di Ilary che di Michelle. La stessa Blasi l’ha citata nel suo documentario Netflix “Unica“’“. Infatti è a lei che chiese di trovarle un investigatore privato per pedinare l’ex marito Francesco Totti.

In questa foto non vediamo bambini, ma da altri scatti pubblicati dalle due donne sui loro canali social sappiamo che c’era anche Isabel, la figlia più piccola di Ilary Blasi. Inoltre c’erano le due figlie avute da Michelle Hunziker con il secondo marito Tomaso Trussardi, ovvero Sole (10 anni) e Celeste (8 anni).

Francesco Totti alle Maldive con Noemi Bocchi

Mentre Ilary è in montagna con Bastian, la figlia minore e alcuni amici, l’ex marito Francesco Totti si trova alle Maldive. Ovviamente con lui c’è la compagna Noemi Bocchi. La coppia ha portato con sé anche i due figli di lei, Sofia e Tommaso, e il fidanzatino di Sofia. Hanno pubblicato sui social varie foto di questa vacanza alle Maldive tra divertimento, relax e fuochi d’artificio.

Prima del Capodanno, i due il mese scorso avevano passato il Natale a New York, stessa città in cui la Blasi aveva festeggiato l’anniversario con Bastian. In quell’occasione, oltre ai figli di Noemi, c’era anche la figlia minore di Francesco Totti.