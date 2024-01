Le corna stanno bene su tutto! Quando un tradimento può diventare una rivincita

NEWS

Andrea Sanna | 2 Gennaio 2024

Quando le corna subite dal proprio partner sono in grado di trasformarsi in una rivincita (sotto tanti aspetti) per molte donne

Un detto sostiene che i panni sporchi si debbano lavare in casa propria. Questo è certamente vero. Molte donne del mondo dello spettacolo hanno deciso però di mettere su pubblica piazza la propria esperienza con le corna e trarne beneficio. Chi con la pubblicazione di un libro, chi invece con un docu-film o addirittura con una canzone dedicata al proprio ex! Insomma quando ci sono le corna di mezzo può succedere davvero di tutto.

Da Ilary Blasi a Giulia De Lellis: la reazione al tradimento

Un tradimento è difficile da digerire e quando sei una donna famosa ritrovarti con tutti i riflettori puntati addosso, i siti di gossip e giornali che parlano continuamente di te, è una gatta da pelare piuttosto impegnativa! Eppure ci sono delle donne che sono state capaci di mandare giù un boccone amaro come questo e affrontare l’infedeltà del proprio partner a testa alta. Riuscendo poi a rialzarsi e ritrovare il sorriso. Ognuna con i propri tempi, ma tutte accomunate da una forza e tenacia incredibili!

Ecco come alcune donne sono riuscite a ritrovarsi dopo le corna per un fatto che, inevitabilmente, ha dato una svolta alle loro vite.

“Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, Giulia De Lellis ha intitolato in maniera ironica il suo libro per raccontare il tradimento del suo ex storico, Andrea Damante. Un episodio però che, per quanto doloroso e chiacchieratissimo (a riguardo si è detto davvero di tutto), le ha anche dato modo di trarne dei profitti in termini di guadagno. E non è l’unica.

Pensiamo poi a Ilary Blasi. La sua separazione da Francesco Totti è stata senza dubbio una notizia che negli ultimi anni ha avuto una risonanza piuttosto importante. Nell’immaginario collettivo infatti, Ilary e Francesco erano considerati intoccabili e una coppia per la vita. Eppure non è stato così. La separazione ha colto tutti di sorpresa e dopo varie vicissitudini, la stessa Blasi ne ha realizzato il docu-film, Unica, su Netflix per raccontare la sua verità su queste famose corna. Un prodotto che, pensate, ha riscosso un successo forse inaspettato e conquistato le prime posizioni della classifica tra i contenuti più visti in Italia e non solo!

Anche Belen Rodriguez non è stata da meno. La rottura definitiva da Stefano De Martino, con il quale ha vissuto diversi tira e molla, è stata un gossip che ha fatto molto discutere. Dopo mesi di silenzi, parole non dette, ora la showgirl argentina sembra non voler più restare a guardare. E non l’ha fatto solo ritrovando l’amore accanto a un altro uomo, ma anche rivelando pubblicamente i motivi della fine del suo matrimonio in TV e sui social. E anche in questo caso sono subentrate le corna!

Shakira e Miley Cyrus, quando la musica dà uno schiaffo alle corna

Nel mondo della musica ci sono stati differenti casi in cui, le donne, hanno sbugiardato i propri partner con una canzone. Prendiamo come esempio Shakira. Una volta scoperto il tradimento del suo ex Gerard Piqué l’artista ha canalizzato tutto il suo dolore con alcuni brani che includono frecciatine al vetriolo nei confronti del suo vecchio amore.

Questo peraltro non le è valso soltanto numeri da record sulle piattaforme musicali, ma anche un guadagno importante, oltre che una vera hit. A marzo 2023 si parlava di più di 31 milioni di dollari, tra riproduzioni in streaming e visualizzazioni su YouTube! D’altronde ce l’ha insegnato lei che “las mujeres facturan!”.

Sempre nella musica anche Miley Cyrus con una revenge song come Flowers ha parlato della relazione finita con l’ex marito Liam Hemsworth. L’ha raccontato con sofferenza, ma con la consapevolezza di voler riprendere in mano la propria vita e indipendenza emotiva: “I can love me better than you can”. Esattamente come avvenuto per Shakira anche il suo pezzo le ha regalato tanto in termini di guadagni e di ascolti (in una settimana dalla pubblicazione ha fatto un vero e proprio boom).

Purtroppo quando una donna svela di aver scoperto le corna dal proprio partner e quindi esprime il proprio disappunto verso l’ex, viene inevitabilmente criticata. A parti inverse, invece, spesso e volentieri il pubblico se ne dispiace quasi e ne applaude persino la vendetta. Una disparità che mostra quanto tanto ci sia ancora da fare!

Le donne menzionate, così come tante altre che vivono questa realtà ogni giorno, in un momento di fragilità a livello personale hanno saputo rialzarsi. E, come visto, giovarne economicamente. Una cosa è certa però: avrebbero fatto volentieri a meno delle corna! Allo stesso tempo ognuna di essa ha voluto rivelare la propria situazione. E l’ha fatto anche per dare coraggio a quelle donne alle quali spesso manca per liberarsi di relazioni che ormai non funzionano più!