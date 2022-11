La madre di Micol lancia una frecciatina social a Oriana e Antonella (e lo staff della figlia la riposta)

NEWS

Nicolò Figini | 17 Novembre 2022

GF Vip 7

Il padre di Antonella Fiordelisi contro Alberto

Non c’è molta simpatia tra Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Quest’ultimo si era anche lamentato del rapporto che ha con Edoardo Donnamaria, in parte, anche a causa della vippona. Qualche giorno fa infatti ha spiegato: “Forse rosico di più nel momento in cui forse, vengo preso in considerazione di più, come amico perché quello siamo, solo quando litighi con lei. Questo è piuttosto frequente, quindi ci vediamo molto spesso. Però…”. Donnamaria ha replicato: “Devi capire che è matematica. Se io e lei stiamo mezza giornata insieme io con gli altri ci sto di meno”.

In questi ultimi giorni, inoltre, Antonella è stata al centro di un nuovo litigio. Questa volta con Luciano Punzo. Il tutto è accaduto perché la Fiordelisi lo ha accusato di essere entrato da single quando in realtà fuori è impegnato. Tali parole non sono state apprezzate dal vippone, il quale ha iniziato a sfogarsi con alcuni concorrenti, tra cui Alberto:

“Una sera parlai con lei e le dissi che secondo me si era lasciata apposta per entrare qui dentro, ma l’ha fatto per complicità. E lei mi disse ‘mettiamo caso pure che sia così’, e io ho insistito che lo è eccome. […] Il padre l’ha inquadrata per il suo lavoro e non deve pensare all’amore. La m****a però sale sempre a galla e non accetto di essere giudicato, perché lei di me non sa un c***o. Io appena è arrivato il padre avevo già capito“.

Il like del padre di Antonella Fiordelisi contro Alberto De Pisis

De Pisis deve essersi trovato d’accordo con le parole di Luciano perché il padre di Antonella Fiordelisi ha iniziato a mettere like sui social a commenti anche contro di lui. Uno tra questi afferma: “Alberto dovrebbe essere il primo a schierarsi dalla parte di una persona in difficoltà. Invece si precipita in confessionale per sparlare di Antonella. Da oltre un mese tormentata dal branco. Mai visto un essere più vile e squallido di Alberto“. Seguiteci per altre news sul GF Vip.