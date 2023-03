NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Marzo 2023

GF Vip 7

La reazione di Micol Incorvaia

Anche in semifinale non mancano i colpi di scena al Grande Fratello Vip 7. Questa sera infatti c’è stato un acceso faccia a faccia tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, che ha fatto discutere il web. Come sappiamo tra le due non è mai corso buon sangue e così poco fa c’è stato l’ennesimo scontro. Fin dal primo momento la schermitrice ha prontamente attaccato la Vippona per poi farle una rivelazione. Antonella ha infatti comunicato a Micol che Edoardo Donnamaria ha smesso di seguirla sui social. Solo pochi giorni infatti il conduttore ha tolto il segui non solo alla compagna di Tavassi, ma anche a sua sorella Clizia.

A quel punto non è mancata la reazione di Micol Incorvaia che dopo aver scoperto che Edoardo Donnamaria ha smesso di seguirla ha affermato:

“Mi dispiace molto che Edoardo abbia fatto questa cosa. Io ho parlato di te solo il martedì successivo alla diretta. […] Poi parlerò con Edoardo in separata sede. Come si sa tira più un pelo di quello che un carro di buoi”.

Tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi nel mentre c’è stato un forte scontro e naturalmente sul web gli utenti si sono divisi.