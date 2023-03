NEWS

Debora Parigi | 27 Marzo 2023

GF Vip 7

Chi va in Finale al GF Vip 7?

La Semifinale del GF Vip 7 è veramente ricca di avvenimenti e, come era già stato annunciato la scorsa settimana, il pubblico è stato chiamato a scegliere il quarto finalista e un eliminato. In pratica, tra i sei nominati, il più votato sarebbe andato in Finale, mentre il meno votato sarebbe stato eliminato.

Abbiamo visto chi è stato il primo eliminato ed è toccato ad Andrea Maestrelli. Il vippone non ha raggiunto l’ultima puntata proprio per un soffio, ma è rimasto felice di questa esperienza. Chi è stato quindi il più votato tra il pubblico? Ricordiamo che i sei nominati erano Andrea Maestrelli, Alberto De Pisis, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

Nella puntata di oggi del GF Vip 7 Alfonso Signorini ha detto che l’eliminato e il finalista erano entrambi uomini. Quindi Nikita e Milena sono uscite di scena. Come detto Andrea è stato eliminato, quindi sono rimasti Tavassi, Alberto e Onestini. Dopo averli frizzati, il conduttore ha annunciato che il quarto finalista è Tavassi. Queste le percentuali del televoto: Tavassi 54,7%, Nikita 36%, Alberto 3,7%, Onestini 3,4%, Milena 1,3%, Andrea 0,9%.

Il pubblico ha deciso che il quarto finalista di questa edizione di #GFVIP è… TAVASSI! 🎉 pic.twitter.com/LEY84MNqm9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Più tardi ci sarà un televoto flash per decidere un nuovo finalista e un nuovo eliminato. Potete rivedere tutto sul sito di Mediaset Play.