Nel corso di una nuova intervista, Milly Carlucci ha spiegato come mai la produzione di Ballando con le Stelle e la Rai hanno atteso due settimane prima di confermare il ritorno di Mariotto in giuria.

Parla Milly Carlucci

Nelle ultime settimane si è parlato a lungo di Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le Stelle infatti ha rischiato di non essere riconfermato in giuria, dopo aver abbandonato il programma di Milly Carlucci nel nulla nel corso di una diretta. Dopo giorni di attesa e dopo numerosi gossip, sabato scorso, durante la semifinale del talent show, la conduttrice ha confermato il ritorno dello stilista, che ha così ripreso il suo posto dietro al bancone. In queste ore dunque a rompere il silenzio è stata proprio la presentatrice stessa, che raggiunta da FanPage ha spiegato come mai la produzione e la Rai hanno atteso ben due settimane prima di confermare il ritorno di Mariotto. In merito la Carlucci ha dichiarato:

“La ragione per cui non abbiamo detto nulla per due settimane è che dopo quell’evento Guillermo se n’è andato a Riyad, non c’era. Tutte le nostre discussioni sono state filtrate e noi non eravamo certi di una risoluzione positiva. Siamo stati costretti a un attendismo, avremmo voluto dire subito che ci sarebbe stato ma certezza non c’era”.

Ma non solo. Milly Carlucci ha anche parlato della scelta di posizionare il rientro di Mariotto a metà diretta. A riguardo la conduttrice ha spiegato che la decisione è stata dovuta al fatto di voler iniziare la puntata con un momento dedicato ai concorrenti. La presentatrice ha così aggiunto: “Non ci piaceva iniziare con un tono che distraesse da questo clima. L’interesse si sarebbe spostato su Guillermo che non c’entrava nulla”.

Domani sera nel mentre andrà in onda la finale di Ballando con le Stelle, durante la quale scopriremo chi vincerà questa edizione. Appuntamento alle 20,35, naturalmente su Rai 1.