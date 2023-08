NEWS

Nicolò Figini | 25 Agosto 2023

Ballando con le stelle

L’impegno di Milly Carlucci

Tempo fa Barbara d’Urso ha ammesso di amare e guardare da sempre Ballando con le stelle. Le piacerebbe anche partecipare ma, pur avendo preso contatti con Milly Carlucci, non ha mai avuto occasione a causa dei sui molteplici impegni lavorativi:

“L’ho sempre guardato e continuo a guardarlo. L’ho dovuto declinare purtroppo per vari motivi. Ma Milly è stata davvero molto gentile e volitiva. Voleva facessi la ballerina per una notte ed è stata convincente.

Però in quel periodo non potevo accettare. Ma ringrazio per avermelo chiesto. Guardo la trasmissione e mi piace tanto. Amo la danza“.

Di recente la stessa Milly Carlucci ha affermato che le piacerebbe molto avere la sua collega a Ballando con le stelle: “Ci eravamo incontrate tempo fa e le avevo proposto di fare la ballerina per una notte, poi la cosa non è andata in porto. Chissà se quest’anno avrà più tempo per allenarsi. Chi può dirlo?”. Cosa accadrà?

Stando a quanto riportato da un’indiscrezione sembra che la Carlucci stia lavorando duramente per portare Barbara nel programma come ballerina per una notte. Per il momento non sappiamo cosa accadrà, questa è al momento un rumor diffuso dal sito Leggo.

Staremo a vedere che cosa accadrà nel prossimo futuro. Nel frattempo, inoltre, sembra che la giuria verrà confermata al completo e tra i concorrenti dovrebbero esserci Paola Perego, Simona Ventura e Bruno Barbieri. Per adesso, però, l’unico membro del cast ufficialmente annunciato è Rosanna Lambertucci.

