1 Record di nomination per Miriana Trevisan

Senza dubbio una delle concorrenti più amate di questo Grande Fratello Vip 6 è Miriana Trevisan. Fin dal primo momento la showgirl si è messa in gioco e ha sempre detto la sua, spesso anche schierandosi contro alcuni Vipponi. Durante il suo percorso inoltre non sono mancate le emozioni. Dopo il flirt con Nicola Pisu infatti Miriana ha trovato l’amore proprio all’interno della casa, grazie a Biagio D’Anelli. Senza dubbio anche dopo la fine del reality i due avranno modo di proseguire la conoscenza e di certo non vediamo l’ora di scoprire quello che accadrà.

Come qualcuno ricorderà inoltre, qualche mese fa la Trevisan era stata eliminata dal pubblico a seguito di una nomination. Tuttavia in quella circostanza la showgirl era stata assistita dalla fortuna, avendo trovato il biglietto di ritorno. A oggi però Miriana è una delle Vippone più supportate dal pubblico e dal web, nonostante alcuni dei concorrenti non vadano d’accordo con lei.

Nel corso di questa edizione Miriana Trevisan ha ricevuto ben 55 nomination, segnando un nuovo record nella storia del Grande Fratello! A oggi infatti la showgirl risulta la concorrente più nominata del reality, e ha spodestato anche Maria Teresa Ruta, che lo scorso anno aveva ricevuto 52 nomination, e Amedeo Aterrano, concorrente della 12esima edizione Nip, che a sua volta era a quota 52 nomination.

Ciò nonostante il pubblico, dal momento del ritorno in casa, ha sempre salvato Miriana. Ma la Trevisan riuscirà ad arrivare in finale? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre solo qualche ora fa, nel corso dell’ultima diretta, a schierarsi contro la showgirl è stata Sonia Bruganelli. Andiamo a rivedere cosa è accaduto.