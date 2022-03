1 Giallo su Miriana Trevisan

Nelle ultime ore a far discutere il web è stato Biagio D’Anelli. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 infatti l’ex Vippone ha fatto sapere di essere già in crisi con Miriana Trevisan, che solo lo scorso lunedì ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 6. Questo il racconto di Biagio:

“Ero nel container chiedendole se servisse qualsiasi cosa. Lei ha avuto un problema con il pin del cellulare, non si ricordava il pin. E mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo’. Questa cosa mi ha un po’ stranito. Io avevo capito che perché era appena uscita dalla casa, le valigie, il pin e tutto quanto… Io ho detto ‘se ti serve qualsiasi cosa io sono qua in hotel vicino’. Mi ha detto ‘ok, ti chiamerò’. Non ho ricevuto chiamate… mi auguro stia col figlio”.

Stamattina così a Mattino 5 Biagio D’Anelli ha fatto sapere di aver avuto modo di sentire Miriana Trevisan dopo il suo intervento a Pomeriggio 5, tuttavia anche stavolta la showgirl sarebbe apparsa fredda. Per di più l’ex Vippona sarebbe in procinto di partire per Milano, città in cui vive Biagio, e non avrebbe chiesto di incontrare il suo fidanzato. Ecco cosa ha svelato D’Anelli:

“Non so se è stata una coincidenza, ma ieri finito il programma mi è arrivato un messaggio da Miriana in cui mi dava il suo numero. Io l’ho telefonata per sapere come stava e mi ha detto che era con amici e parenti. Però c’è stata una cosa che un po’ mi ha lasciato perplesso. Mi ha detto che stava scegliendo dei vestiti perché oggi sarebbe salita a Milano per registrare dei programmi. Mi ha detto però che sarà impegnata e che salirà con suo figlio. Io mi sarei aspettato che mi dicesse di prenderci un caffè. Mi ha dato un 4 di picche. Quindi tranquillamente basta”.

Pronti per sapere TUTTO sull'uscita di Miriana e il rapporto con Biagio: si parla già di fine della storia?#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/Z0Ojl6xUze — Mattino5 (@mattino5) March 9, 2022

A quel punto però a sganciare una bomba è stata Patrizia Groppelli, che ha svelato il presunto motivo per cui Miriana Trevisan avrebbe già lasciato Biagio D’Anelli. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni.