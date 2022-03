Miriana scarica Biagio appena uscita dal GF: “Mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente'” (VIDEO)

Miriana Trevisan ha lasciato Biagio D’Anelli?

Oggi a Pomeriggio Cinque Barbara D’Urso ha avuto ospite in studio Biagio D’Anelli, il quale ha fatto un raccontto davvero scioccante di quanto accaduto con Miriana Trevisan. Come sappiamo lei ieri è stata eliminata dal GF Vip e ha ricevuto la sorpresa del figlio accompagnato dall’ex marito Pago.

In molti si aspettavano che, una volta uscita, Miriana passasse la notte con Biagio, dato che i due avevano iniziato una storia all’interno della casa. Ma così non è stato poiché lui oggi era negli studi Mediaset di Milano. L’ex gieffino ci ha tenuto a precisare che non si aspettava di passare la notte con la Trevisan, visto che doveva passare il suo tempo col figlio. Ma ha raccontato una cosa che ha lasciato tutti perplessi.

“Ero nel container chiedendole se servisse qualsiasi cosa. Lei ha avuto un problema con il pin del cellulare, non si ricordava il pin. E mi ha detto ‘lascia il tuo numero al mio agente che poi ti chiamo’. Questa cosa mi ha un po’ stranito. Io avevo capito che perché era appena uscita dalla casa, le valigie, il pin e tutto quanto… Io ho detto ‘se ti serve qualsiasi cosa io sono qua in hotel vicino’. Mi ha detto ‘ok, ti chiamerò’. Non ho ricevuto chiamate… mi auguro stia col figlio.”

Tra i presenti in studio, però, a Biago D’Anelli è stato fatto notare che Miriana Trevisan ha passato tutta la notte su Twitter a ringraziare i fan e a rispondere ai messaggi. Anche il nostro direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, gli ha detto che questo è stato un bel “due di picche”.

Ieri sera Miriana Trevisan è uscita dalla Casa ma non ha passato la notte con Biagio. Lo ha già scaricato? 💔#Pomeriggio5#GFVIP pic.twitter.com/m1Gy5edGNn — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 8, 2022

Nel parlare Barbara D’Urso ha iniziato a fare delle supposizioni sul motivo per cui ci sarebbe stata una reazione del genere. Una volta uscita e arrivata in studio Miriana Trevisan era molto felice di vedere Biagio e anche emozionata. Quindi per la conduttrice è possibile che fuori dagli studi qualcuno le abbia detto qualcosa su di lui che a lei non è andato per niente a genio.

