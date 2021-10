1 Chi è l’uomo che baciava Miriana Trevisan?

Già nel video presentazione del Grande Fratello, Miriana Trevisan parlava di un flirt che al momento aveva accantonato vista l’entrata imminente al Grande Fratello Vip. Le sue parole, infatti, sono state: “In questo momento frequento una persona, però è una storia che è rimandata a dopo perché è troppo poco tempo… E poi vi racconterò. Ho avuto una vicissitudine… Per cui è una cosa molto lenta. Troppo fresca“.

In una delle ultime dirette del Grande Fratello Vip, inoltre, Alfonso Signorini ha tentato di indagare su chi potesse essere la persona misteriosa, dicendo un nome. Lei, però, ha negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale all’esterno della Casa. Fatto sta che sono spuntate delle foto che ritraggono la gieffina in atteggiamenti dolci con un uomo non identificato. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ricorda che già a fine settembre aveva anticipato questa notizia:

Questa estate mi è arrivata una segnalazione sulla Trevisan dove mi dicevano che stava con questa persona. Però, poi, qualcuno mi ha scritto: “No, sono amici”. Però, certo, questa foto che mi hanno mandato ora non mi sembra proprio una foto da amici.

Ma non finisce qui. Secondo quanto riporta sempre Deianira, inoltre, quest’uomo, il cui nome sarebbe Vito e proverrebbe da Roma, si starebbe frequentando con una persona nota: “Tra l’altro questo fantomatico fidanzato, già pare si frequenti con un’altra che già è stata in TV. […] Qualche settimana fa il tizio era stato già visto con Ursida“. Stiamo parlando dell’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne Veronica Ursida.

Al momento non sappiamo cosa ci sia di vero in tutta questa storia. Dobbiamo prendere tutto con le pinze fino a ulteriori chiarimenti. Per adesso, infatti, si tratta soltanto di indiscrezioni e rumor. Continuate a seguirci per ulteriori novità. Nel frattempo, però, al GF Vip Miriana Trevisan ha dei dubbi sull’ipotetica relazione con Nicola Pisu e ne ha parlato con Soleil Sorge…