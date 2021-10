1 La relazione di Miriana Trevisan prima del GF Vip

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan sembra potrebbe nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Anche se in un primo momento il figlio di Patrizia Mirigliani sembrava interessato a Soleil Sorge, con il passare dei giorni si è avvicinato molto alla showgirl. Fin da subito anche lei sembrava mostrare particolare interesse. Tanto che Nicola ha anche confessato a lei i suoi sentimenti dicendo di sentirsi molto coinvolto. La gieffina, però, ha messo un freno:

Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento.

In una delle scorse puntate, poi, Alfonso Signorini ha cercato di vederci più chiaro sulla situazione che vede protagonisti i due inquilini. Nel video di presentazione Miriana Trevisan aveva detto di aver avuto un flirt, ormai finito, prima di entrare al GF Vip. Tuttavia, dalle foto pubblicate in esclusiva da Biagio D’Anelli, la mostrano in atteggiamenti molto teneri con un uomo misterioso. Lei, durante la diretta, aveva smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento sentimentale con chiunque nella vita reale.

La foto di Miriana Trevisan con il presunto ex compagno

Nella foto qui sopra leggiamo: “Miriana, perché non racconti la verità? (Questo non è Nicola Pisu). Sgamata“. Nello scatto qui sotto, invece, la vediamo mentre si scambia effusioni e si bacia con l’uomo di cui non conosciamo ancora l’identità. Chi sarà? Probabilmente Signorini andrà a fondo della situazione e cercherà di chiarire per tutti, concorrenti e pubblico a casa, la questione. Non ci resta che attendere e vedere come evolverà la vicenda.

Il bacio tra la showgirl e l’uomo misterioso

Nel frattempo, però, Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono scambiati un bacio in segreto. Lei poi è andata a parlarne con Soleil. Scopriamo tutti i dettagli in proposito…