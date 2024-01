Mirko attacca Garibaldi e difende Perla dalle battute sul peso: “Mangia tutti i biscotti che vuoi” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 15 Gennaio 2024

Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello di stasera, un blocco è stato dedicato a Giuseppe e Perla che hanno avuto un confronto con Mirko. Non sono mancati i botta e disposta a distanza. Ma Mirko ha anche detto una frase all’ex fidanzata che ha fatto impazzire il pubblico che ha applaudito.

Le parole di Mirko a Garibaldi e Perla

Un blocco della puntata di questa sera, lunedì 15 gennaio, del Grande Fratello è stata dedicata nuovamente a Giuseppe Garibaldi e Perla. Soprattutto si è parlato di loro per un ennesimo confronto con Mirko che le scorse volte ha avuto molto da ridire sul rapporto tra i due. In particolare ha criticato duramente Garibaldi perché lo considera uno stratega.

Ecco che quindi anche stasera c’è stato di nuovo modo di confrontarsi. La discussione è stata breve ed è avvenuto a distanza: i due inquilini in superled e l’altro in studio. “Quello che dovevo dire a Giuseppe l’ho già detto e lo penso”, ha iniziato Mirko. “Ma non c’entra Perla come gelosia, perché penso realmente che lui giochi. E mi dispiace che Perla non se ne accorga”. La reazione di Garibaldi è stata molto sportiva, più che altro l’ha presa proprio a ridere e non ci ha dato peso.

Mirko ha quindi voluto concludere rivolgendosi invece a Perla su una questione che era venuta fuori in settimana. La concorrente ha infatti subito molte battute decisamente tristi sul cibo e il suo mangiare. Tanto che lei è anche finita in paranoia decidendo di non mangiare ad esempio cibo fritto. Questa cosa ha fatto molto arrabbiare il web.

Così stasera Mirko si è rivolto a Perla con una frase semplice, ma dal significato enorme. Le ha detto: “Mangia tutti i biscotti che vuoi. Non devi cambiare niente del tuo fisico Perla”.

In studio sono partite le urla e i grandi applausi. La frase è stata infatti più che apprezzata tanto che anche il conduttore lo ha fatto notare e l’ha trovata importante.