1 Le parole di Miryea Stabile

Una delle naufraghe più amate e sostenute di questa edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza dubbio Miryea Stabile. L’ex Pupa fin da subito ha conquistato nuovamente il cuore del pubblico, e a poco a poco è riuscita a farsi strada all’interno del reality, nonostante spesso sa finita al televoto. La Stabile intanto è stata anche una delle isolane a perdere più peso durante la sua avventura in Honduras, e più volte è scoppiata in lacrime per via della troppa fame. Ad oggi Miryea è finalmente tornata in Italia ed ha ripreso in mano la sua vita. Qualche ora fa così, con dei post sui social, l’ex naufraga ha parlato per la prima volta del suo peso, svelando quanti chili ha perso all’isola. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Biccy:

“Vi voglio parlare del mio peso perché un botto di ragazze sono curiose riguardo questo argomento. Sono partita che pesavo 64 kg e 800 grammi, dopodiché sono calata a 58 kg, poi a 54 kg, poi c’è stato un periodo in cui pesavo 50 kg! Meno 14 kg! OMG! Mai stata così magra, là neanche avevo la percezione di me stessa. Mi dicevano che io non dimagrivo mai perché ho questa costituzione che se anche perdo kg non si vede tantissimo. Alla fine sono uscita dal reality con 54 kg, quindi alla fine ho perso 10 kg”.

Dopo aver svelato quanti chili ha perso a L’Isola dei Famosi, Miryea Stabile svela anche un retroscena inedito, che non è passato inosservato:

“Una cosa che non sapete è che prima della puntata c’erano i medici che facevano la pesa e ci controllavano i nostri pesi, ma il numero era coperto e non lo vedevamo mai. Ogni lunedì c’era questa famosa pesa ma non lo abbiamo mai visto noi, non sapevamo quanto pesavamo”.

