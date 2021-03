Chi è Miryea Stabile? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Miryea Stabile, dall’età, alla vita privata e al fidanzato, a dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Miryea Stabile

Nome e Cognome: Miryea Stabile

Data di nascita: 16 settembre 1997

Luogo di Nascita: Brescia

Età: 23 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: influencer, fashion blogger, hostess e modella

Fidanzato: Miryea è single

Figli: Miryea non ha figli

Tatuaggi: Miryea non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @miryeastabile

Miryea Stabile età e biografia

Scopriamo di più sulla biografia di Miryea Stabile. In molti si chiedono da dove viene l’ex volto de La Pupa e il Secchione. La modella nasce il 16 settembre 1997 a Brescia. La sua età è dunque di 23 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa il suo peso e la sua altezza.

Attualmente l’influencer vive a Milano per motivi lavorativi. Sconosciute anche le informazioni circa i suoi genitori.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla vita privata di Miryea.

Vita privata

Anche della vita privata di Miryea Stabile non abbiamo molte informazioni.

Quello che sappiamo è che l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha frequentato L’ISSA Europe, ovvero una scuola di certificazioni del settore fitness.

La Stabile lavora anche nell’ambito sportivo, ed ha anche un passato da modella e hostess. In molti si chiedono anche se Miryea abbia un fidanzato, tuttavia ad oggi l’ex Pupa non sembrerebbe avere un compagno e risulta essere single.

Scopriamo ora dove è possibile seguire Miryea Stabile sui social e su Instagram.

Dove seguire Miryea Stabile: social e Instagram

In molti si stanno chiedendo dove è possibile seguire Miryea Stabile sui social e in particolare su Instagram.

La modella ha naturalmente un profilo attivo, che vanta più di 132 mila follower.

Proprio la partecipazione a La Pupa e il Secchione ha contribuito a far accrescere a dismisura il numero dei suoi seguaci e ad oggi la Stabile è amatissima su Instagram.

Scopriamo ora qualcosa sulla sua carriera.

Carriera

Come già specificato, Miryea Stabile oltre a lavorare come fit influencer e fashion blogger, ha anche una carriera da hostess e modella.

Prima di prendere parte a La Pupa e il Secchione, la Stabile aveva già lavorato anche nel mondo dello spettacolo. In passato infatti ha partecipato a programmi del calibro di “Take me out”, “Detto Fatto”, “Furore” e “Guess My Age”. Miryea è stata anche una delle protagoniste della puntata Belli Contro Brutti di “Ciao Darwin”, e proprio in questa occasione ha conquistato il cuore del pubblico, facendosi particolarmente notare.

A gennaio 2020 arriva la vera svolta per la carriera di Miryea Stabile. La modella infatti partecipa a La Pupa e il Secchione e Viceversa, dove ha modo di farsi conoscere a pieno dal grande pubblico. Scopriamo di più in merito al suo arrivo nel programma di Italia 1.

La Pupa e il Secchione

A gennaio 2021 Miryea Stabile diventa una delle concorrenti ufficiali de La Pupa e il Secchione, dove viene affiancata al Secchione Guidi. Tuttavia fin da subito tra i due ci sono diverse incomprensioni, per via del legame che il suo partner ha con la Pupa Stephanie, che ricambia il suo interesse.

A seguito delle numerose tensioni così Miryea viene affiancata al Secchione Marini, mentre Guidi inizia a far coppia fissa proprio con Stephanie.

Le cose tra la Stabile e Marini vanno però a meraviglia, al punto che i due riescono a vincere il programma, aggiudicandosi così il premio di ventimila euro.

Successivamente, a marzo 2021, per Miryea arriva un’altra grandissima opportunità lavorativa: L’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo di più in merito alla sua partecipazione al reality di Canale 5.

Miryea Stabile a L’Isola dei Famosi 2021

Il 15 marzo parte ufficialmente L’Isola dei Famosi 2021 e tra i concorrenti ufficiali c’è anche Miryea Stabile. L’ex Pupa tuttavia viene confermata solo nel giorno della prima puntata, essendo una sostituta.

La modella infatti entra nel cast a seguito del ritiro dell’ex Miss Italia Carolina Stramare, che pochi giorni prima della partenza per l’Honduras a causa di un problema familiare è costretta a rinunciare al programma.

Ma come se la caverà la Stabile con questa nuova ed inedita esperienza? Non resta che attendere per scoprirlo.

Vediamo infine chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi oltre a Miryea.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021

Oltre a Miryea Stabile a partecipare a L’Isola dei Famosi 2021 ci sono altri 15 concorrenti. Ecco chi sono:

In questa edizione presente anche la Parasite Island. Qui vivranno due concorrenti: Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo.

Il percorso di Miryea a L’Isola dei Famosi

Miryea è sbarcata a L’Isola dei Famosi il giorno 18 marzo. Il suo tuffo in mare è diventato virale.

Prima e seconda settimana

La concorrente fa parte del gruppo dei Rafinados e ha ricevuto già qualche critica per i suoi modi di fare da parte di alcuni vip come Francesca Cipriani, che l’ha attaccata sia sui social che a Live Non è la d’Urso.

La Stabile intanto ha scoperto che Awed prova un interesse per lei. Ma ha preferito non sbilanciarsi troppo. La naufraga ha raccontato anche qualcosa della sua vita privata. L’ex Pupa ha stretto una bella amicizia con Drusilla e ha battibeccato con Gilles.

Terza settimana

