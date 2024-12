Tanti sono stati gli istanti iconici in questi 12 mesi, ma ricordate quali sono i momenti più trash di questo 2024? Andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto.

Tutti i momenti trash del 2024

L’anno sta per concludersi e come da tradizione siamo pronti a rivivere gli istanti più iconici e chiacchierati di questi 12 mesi. Ma ricordate quali sono stati i momenti più trash del 2024?

Andiamo a fare un recap di quello che è accaduto.

La storia di Flavia e Gianmarco a C’è Posta Per Te

Non si poteva non iniziare con una la storia di Flavia e Gianmarco a C’è Posta Per Te.

Il giovane uomo, dopo aver tradito la sua compagna, ha cercato di farsi perdonare dalla sua ex fidanzata.

Flavia tuttavia non ha aperto la busta.

Al momento dei saluti è diventata iconica la frase “No pasa nada”.