1 Morgan rilascia video integrale della sua canzone

Nel corso della seconda serata del Festival di Saneremo si è esibito Bugo con il brano “E invece sì“. Allo stesso tempo, invece, su Instagram Morgan postava, nelle sue Stories, la promessa di rilasciare il video integrale di “Le brutte intenzioni, la maleducazione“. Qui di seguito leggiamo, quindi, ciò che ha scritto sul suo account:

Volete la versione completa de “Le brutte intenzioni? Scrivete “lo voglio” nei commenti del prossimo post di @morganofficial “Il senso delle cose” (il pezzo proposto al Festival”. Se arriviamo a 1500, pubblicherò il video.

A quanto pare Morgan ha ottenuto il numero di commenti necessario per permettere ai suoi fan di gustarsi il video completo della canzone. Qui sotto, infatti, potete vedere e sentire il brano composto dal cantautore, il quale ha fatto molto discutere lo scorso anno in seguito alla partecipazione alla kermesse musicale proprio insieme a Bugo.

Non ci resta che attendere, quindi, la reazione di Bugo al video messo da Morgan, se questa mai ci dovesse essere. Ormai tutti conosciamo gli scontri che hanno avuto i due sul palco dell’Ariston. Rimasto nella storia sanremese, infatti, il momento in cui il cantante milanese ha cambiato, a sorpresa, il testo del brano “Sincero” e l’uscita di scena inaspettata del collega. Il tutto in diretta e nel bel mezzo dell’esibizione. Ad ogni modo, se avremo ulteriori news non esiteremo ad aggiornarvi.