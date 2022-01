1 Addio a Natasha Simonini

Negli ultimi mesi a diventare una dei volti più noti e amati del web è stata Natasha Simonini. L’icona LGBTQ+ come sappiamo è diventata virale per la sua presenza ai compleanni di Bambola Star e fin dal primo momento ha conquistato il cuore dei social. Tuttavia nelle ultime ore è arrivata una terribile notizia che sta facendo discutere e che ha lasciato gli utenti senza parole. Questa mattina infatti Natasha è morta, a poche settimane dal suo 35esimo compleanno! A svelare la devastante notizia è stata sui social Katuxa Close, una delle sue più grandi amiche, e annunciatrice ufficiale dei celebri video che l’hanno resa popolare. Queste le dichiarazioni di Katuxa, che in pochi secondi hanno fatto il giro del web:

“Ti amerò per sempre. Grazie per la tua amicizia”.

Ma cosa è accaduto e quali sono state le cause della morte di Natasha Simonini? A svelarlo è stata la stessa Katuxa Close, che raggiunta da Biccy ha ammesso che la diva dei compleanni di Bambola Star è scomparsa a seguito di complicazioni causate dal Covid. La Simonini infatti era risultata positiva alla malattia, tuttavia le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate e questa mattina si è spenta.

La notizia della morte di Natasha ha lasciato il web senza parole, e in queste ore in molti si sono uniti nel salutarla per l’ultima volta, spendendo per lei dolcissimi parole. Anche noi di Novella2000.it ci uniamo nel dire salutare la Simonini e ci stringiamo al dolore della sua famiglia.

