Sfera Ebbasta diventa papà: il tenero annuncio sui social

Il rapper Sfera Ebbasta sta per diventare papà

Il rapper Sfera Ebbasta, nome d’arte di Gionata Boschetti, ha annunciato sui social di stare per diventare papà. La fidanzata Angelina Lacour è incinta e in attesa del loro primo bambino. Al momento non sappiamo quale sia il sesso del nascituro e non abbiamo nemmeno idea del nome che gli o le vorranno dare. Dal profilo Instagram dell’influencer, però, possiamo capire che è in dolce attesa da 14 settimane. Lei ha scritto una dolce dedica: “La gioia più grande della nostra vita. Ti aspettiamo“.

In allegato, inoltre, ha postato tre foto. Una in cui il compagno le bacia la pancia mentre tiene in mano le ecografie, un’altra mentre sorridono felici e un’ultima nella quale Sfera abbraccia la compagna, tenendola stretta all’altezza del pancino. Lui, invece, sui suoi profili social ha postato qualcosa di diverso. Prima di tutto ha voluto anche lui fare una dedica al suo bambino: “Il nostro gioiello più prezioso“. Poi, oltre a una immagine già vista sulla pagina di Angelina, ha pubblicato anche un video dell’ecografia.

Sentiamo la dottoressa parlare e i due emozionarsi alla viste del figlio. Sfera Ebbasta e Angelina pare si stiano frequentando, presumibilmente, dall’estate del 2019. La coppia oggi ha il cuore pieno di gioia molto presto daranno alla luce il frutto del loro amore. Non ci resta che fare loro le nostre più sentite congratulazioni, da parte di tutta la redazione di Novella2000. Ma non finisce qui. Le soddisfazioni non arrivano solo sul piano personale ma anche professionale.

Nel 2019, infatti, è stato giudice a X Factor. La sua carriera musicale, invece, prevede il Famoso Tour, un tour che arriverà ad aprile 2022. Una serie di concerti rimandati a causa della pandemia per celebrare l’album uscito nel 2020, ovvero Famoso. Rinnoviamo le nostre congratulazioni alla coppia e attendiamo di conoscere il sesso e il nome del bambino. Continuate a seguirci per tante altre news.

