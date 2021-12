1 L’indiscrezione su Nathaly Caldonazzo

Soltanto pochissime ore fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 6 è stata Nathaly Caldonazzo. Per la prima volta così l’attrice ha deciso di mettersi in gioco e di provare questa nuova esperienza, e senza dubbio durante il suo percorso non mancheranno emozioni e grandi colpi di scena. Tuttavia Nathaly, nonostante sia appena entrata in casa, è già finita al centro dell’attenzione mediatica e sta facendo discutere il web. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che sta accadendo.

A parlare sui social è stata Deianira Marzano, che ha svelato come la Caldonazzo il prossimo 29 gennaio abbia in calendario uno spettacolo teatrale, che sarebbe organizzato da diverso tempo. A quel punto l’influencer partenopea ha cercato di indagare a fondo sulla questione, e poco dopo ha ricevuto una segnalazione da parte di un suo follower, che ha deciso di condividere con il suo pubblico.

Secondo le indiscrezioni riportate da Deianira infatti sembrerebbe che Nathaly Caldonazzo abbia una permanenza a tempo al Grande Fratello Vip 6. Pare infatti, almeno da quello che si legge, che il contratto firmato dall’attrice sia della durata di un solo mese, e che dunque il 17 gennaio dovrebbe lasciare la casa.

Si tratta naturalmente solo ed esclusivamente di pettegolezzi e di indiscrezioni del web, e non c’è alcuna prova che dimostri che la Caldonazzo abbia un contratto di uno solo mese. Nel mentre in queste ore una new entry ha già manifestato la voglia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che è accaduto.