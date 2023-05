Nicki Minaj ha bloccato sui social un fan perché le ha fatto un ritratto orrendo (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 23 Maggio 2023

Il gesto social di Nicki Minaj ha spiazzato i fan

La cantante Nicki Minaj è una persona un po’ particolare e dopo l’ultima azione social i suoi fan si sono resi conto che non prende benissimo le cose che non le piacciono. Anche quelle che sembrano totalmente innocenti. Se i vip accettano di buon grado tutti i regali che ricevono fatti dagli utenti, poiché ci hanno messo il cuore, lei a quanto pare accetta solo quelli di suo gusto.

Cosa è successo? In pratica un utente ha fatto un ritratto della sua cantante preferita. Si è trattato di un disegno a matita riprendendo una foto di lei. Il risultato non è stato dei migliori, bisogna dirlo, ma è molto apprezzabile il gesto e il tempo che questa persona ha speso per questo disegno. Ma Nicki probabilmente non è stata dello stesso parere.

Poco dopo, infatti, lo stesso utente si è reso conto che Nicki Minaj lo aveva bloccato su Twitter. E ci è rimasto anche male. Il disegno e il blocco sono collegati? In realtà non possiamo saperlo, perché potrebbe essere successo anche altro nel frattempo. Ma l’utente in questione dice che è successo tutto dopo il ritratto che le aveva fatto e aveva pubblicato.

Gli altri utenti fan della cantante sono rimasti un po’ sconvolti e allibiti. Non si aspettavano certo una reazione del genere. In effetti, se non si può proprio fingere, si può anche fare finta di nulla. Ma basterebbe anche un like di apprezzamento del gesto per far felice una persona. Critiche sono arrivate anche da alti utenti di Twitter, anche non fan della Minaj, che hanno trovato di cattivo gusto questa reazione della cantante.